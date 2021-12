Mendes: "corrupção é alimentada por doações de campanha"

O candidato ao governo da Bahia pelo PSOL, Marcos Mendes, afirmou que a corrupção é alimentada pelas empresas financiadoras de grandes campanhas e que os governos não tem independência para fiscalizar e combater os grandes esquemas justamente por causa das doações recebidas em época de eleição. "Hoje, a relação entre PIB e orçamento é muito pequena: está em torno de 17%. A gente pode chegar até a 40%. E por que não chega? Porque as empresas que estão sonegando são as mesmas que investem nas grandes campanhas. Que autonomia, que autoridade o governo tem para cobrar isso?", questionou, em sabatina promovida pelo grupo A TARDE e transmitida pela TV Aratu/SBT, no projeto Vota Bahia, do qual participa ainda o grupo Metrópole. Mendes disse que não conseguiria acabar com a corrupção, caso eleito, porque isso seria uma "grande pretensão". O socialista, no entanto, declarou que conseguiria uma "redução assustadora" na quantidade de esquemas. "Defendemos outro modelo de sociedade e não vamos abrir mão. No dia em que a população tiver essa consciência e resolver votar diferente, com certeza vamos começar a discutir outra proposta política", afirmou.

Ao falar sobre as relações entre empresas e políticos, o candidato mencionou doações recebidas por adversários diretos no pleito deste ano. "A Friboi está sendo investigada pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. Aqui, ela financia Lídice da Mata e, a nível nacional, tanto Marina quanto Dilma. Que autonomia esse pessoal tem depois? A Odebrecht foi uma das principais financiadoras da campanha de Wagner. Agora, financia a campanha de Paulo Souto. Todas essas empresas são investigadas. Como é que a gente pode transformar a Bahia dessa forma?". Também não deixou de fazer críticas a outros candidatos, como Otto Alencar (PSD), que disputa o Senado, e o ex-secretário de Saúde, Jorge Solla (PT), que tenta uma vaga na Câmara Federal. Segundo o governadorável, Otto começou a privatizar a saúde baiana, "fazendo convênios privados por todo o estado, com mais cirurgias ortopédicas do que em São Paulo". "E olhe que lá a população de lá é muito maior do que a nossa. E, coincidentemente, ele é o quê? Ortopedista", completou. Sobre Solla, o candidato do PSOL questionou os financiadores da campanha do petista. "A gente precisa saber quem está financiando o candidato Solla. Já fui em vários interiores e é placa de Solla espalhada por tudo quanto é lugar. É uma campanha milionária", disse.

Mendes ainda prometeu rever os contratos das rodovias pedagiadas e falou em criar vias alternativas. "O primeiro ponto é rever todos os contratos, para ver se a gente acaba com esses contratos. Se não pudermos, por força da lei, fazer isso, vamos botar vias alternativas. Daremos o direito de ir e vir das pessoas", declarou. O socialista ainda se disse favorável à legalização da maconha e do aborto. De acordo com o candidato, o "modelo repressor" falhou no combate às drogas e experiências da legalização da maconha - como no estado americano do Colorado e no Uruguai - tiveram "resultados belíssimos", inclusive com diminuição dos índices de criminalidade. Já em relação ao aborto, o socialista disse que o Estado precisa dar atendimento às mulheres que desejam a interrupção da gravidez, por esta ser uma das grandes causas de morte materna. "Não somos a favor do aborto. Somos a favor da legalização do aborto porque as mulheres pobres e negras da periferia estão morrendo. Quem pode ir em uma clínica e pagar R$ 4 mil, faz o seu aborto", comparou.







adblock ativo