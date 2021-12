Meirelles critica Bolsonaro em evento da CNA

O ex-ministro da Fazenda de Michel Temer, Henrique Meirelles, candidato à presidência pelo MDB, atacou propostas do concorrente Jair Bolsonaro (PSL) que apesar de ter sido convidado, não confirmou presença no evento "Encontro com os presidenciáveis 2018" da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), realizado nesta quarta-feira, 29, em Brasília.

"Sintomático o candidato que defende vocês e não vem aqui", registrou ao defender que se use a inteligência e a tecnologia para garantir a segurança no campo, quando falava sobre a reforma agrária. Para a questão da terra, defendeu um programa em massa de regularização fundiária, titulação das áreas que são usadas para o agronegócio e segurança jurídica para o setor.

Sem citar nominalmente o deputado federal, refutou o armamento da população: "Distribuir armas seria voltar atrás centenas de anos em termos de estabelecimento do estado de direito" falou e concluiu: "violência se enfrenta com inteligência". Também se colocou contrariamente à instituição de uma política de condecoração a policiais que "matem" mais bandidos, como foi defendido por Bolsonaro. Opinou que é preciso agir na prevenção e que o Estado não pode abdicar na obrigação de proteger os cidadãos.

Para agradar os presentes, disse defender que cada país tem use seu potencial para crescer e colocou que o do Brasil é o agronegócio. "Nós temos terra, tecnologia, agricultores, ou seja, todas as condições para sermos, cada vez mais, o celeiro do mundo", opinou.

O candidato voltou à questão da digitalização para diminuir a burocracia no país e o apoio à reforma tributária, com a questão do Imposto de Valor Agregado único. Quanto à infraestrutura disse ser um compromisso viabilizar a hidrovia no Brasil e investir em ferrovia, com atração da iniciativa privada.

Sobre a Previdência, disse que chegará um ponto em que os brasileiros pagarão imposto exclusivamente para pagar as aposentadorias, inviabilizando investimentos em todas as outras áreas. O candidato repetiu o último discurso de que a previdência no Brasil é injusta por permitir que os que ganham mais se aposentem com menos idade, enquanto os que ganham menos tem que cumprir tempo de contribuição ou morrem se obter o benefício.

Meirelles defendeu a abertura internacional de mercado e a promoção da imagem e dos produtos do Brasil no exterior e falou sobre a situação dos venezuelanos que chegam a Roraima. Segundo ele, é importante que o governo mande recursos e faça uma distribuição dos imigrantes. Sem se colocar favorável ou contrario à distribuição de senhas para restringir a entrada deles, disse que é preciso se organizar quanto à essa situação.

Questionado sobre evitar falar o nome de Michel Temer (MDB), de quem foi Ministro da Fazenda, e o de Lula (PT), por quem foi convidado para ser presidente do Banco Central, explicou que prefere destacar as próprias ações sem se prender aos presidentes em exercício. "O Brasil se divide entre os que trabalham quando o Brasil precisa e os que não trabalham", falou e ressaltou medidas que tomou que teriam "melhorado" a economia durante suas gestões.

Sobre o tempo de televisão, que é o terceiro maior entre os que concorrem ao Palácio do Planalto, disse que vai usá-lo para se tornar conhecido da população. Meirelles negou ser candidato dos "mais ricos" já que tem como compromisso gerar emprego e renda. "Sou o candidato do povo brasileiro", definiu-se.

