Médicos vetam entrevista online de Bolsonaro

O candidato à Presidência da República pelo PSL e líder nas intenções de voto no primeiro turno, Jair Bolsonaro, teve vetada sua participação nesta quarta-feira, 19, em uma série de sabatinas com os presidenciáveis.

Ainda sob cuidados médicos no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, o candidato seria sabatinado via Skype de seu leito. Informações da produção do evento Páginas Amarelas, da revista "Veja", dão conta de que os médicos optaram por não autorizar a participação de Bolsonaro, já que as condições do presidenciável ainda inspiram cuidados.

