Mau desempenho do turismo é desafio para prefeituráveis

Série 5/5 - A TARDE encerra neste domingo a série de reportagens sobre as medidas que os prefeituráveis pretendem adotar para resolver os problemas da cidade



Responsável por 15% do PIB de Salvador, o turismo, assim como todas as áreas prioritárias da cidade geridas pela prefeitura, a exemplo de saúde, educação e transporte público, acompanha o cenário de dificuldades da capital baiana e também sofre prejuízos na atual gestão, apresentando números negativos. Há oito meses consecutivos, a taxa de ocupação dos hotéis cai e 40% dos 35 mil leitos estão ociosos há sete meses, 8% a mais em comparação ao mesmo período do ano passado.

Os motivos da redução de visitantes são muitos. Incluem desde a crise europeia, a péssima infraestrutura - ruas mal iluminadas, trânsito congestionado e transporte público ineficiente - à imagem violenta de Salvador retratada na mídia ultimamente. A greve da Polícia Militar e o alto índice de homicídios na cidade contribuíram para piorar ainda mais a situação. Aliado a todo esse problema, o destino Salvador não vem sido vendido de uma forma adequada, apontam os empresários da área.

Diante desse cenário, o prefeito que será eleito este ano terá pela frente desafios que incluem investimentos no próprio setor e em outros que acabam interferindo de uma forma indireta na atividade, como infraestrutura, limpeza pública e segurança. Embora essa última área seja uma atribuição do Estado, a gestão municipal pode investir na segurança por meio da melhoria da iluminação e ampliação da Guarda Municipal.

Para se ter uma ideia de o quanto a segurança é um termômetro para a atividade turística, basta avaliar os impactos causados pela paralisação dos PMs, em fevereiro deste ano. Até agosto, cinco meses após a greve, os donos de hotéis sentem a repercussão no balanço contábil e no equilíbrio financeiro. Mais de 50% do faturamento foi perdido durante a greve, e, até hoje, os empresários trabalham "no vermelho", segundo o Conselho de Turismo.

Carnaval - Cidade voltada essencialmente para o setor de serviços - responsável por mais de 70% da economia baiana, o que inclui o turismo -, Salvador não tem sequer uma secretaria municipal, como possui o Estado. A administração da atividade turística da cidade fica nas mãos da Saltur, empresa de turismo, que, na avaliação de representantes do setor, cumpre o papel "apenas de divulgar o Carnaval", e nada mais.

A promoção da capital, considerada de extrema importância para atrair turistas, fica por conta da Bahiatursa, responsável pela divulgação da capital do Estado em conjunto com os outros destinos da Bahia. Atualmente, grande parte desses visitantes que chegam ao Estado não permanece em Salvador, porta de entrada para a maioria deles. Muitos seguem diretamente para Morro de São Paulo e para o litoral norte, onde a infraestrutura dos hotéis é uma das melhores do País.

O presidente do Conselho de Turismo, Sílvio Pessoa, afirma ser necessário que a Prefeitura de Salvador cumpra seu papel para modificar o atual cenário. Segundo ele, não existe uma dotação orçamentária específica para alavancar o turismo no município. "Diferente de uma cidade como Fortaleza, que fez um investimento de R$ 150 milhões no ano passado", exemplifica. Procurada pela reportagem para informar o quanto foi destinado ao setor, a Saltur não deu retorno.

Além de melhorar a infraestrutura da capital baiana, o presidente do conselho e outros representes do segmento, que incluem empresários da rede hoteleira, agências de turismo e de toda a estrutura do receptivo, acreditam que a atividade não poderá ter melhora caso não seja criada uma secretaria ou uma empresa mais atuante, com políticas voltadas ao fortalecimento do turismo.

"Precisamos de um órgão que não se preocupe apenas com o Carnaval, mas que leve a sério a atividade e que não dependa do Estado", afirma Pessoa.

Para isso, a destinação de recursos para o setor, segundo Pedro Costa, presidente do Convention Bureau, fundação de turismo de negócios e congressos, deve ser entendida não como mais um gasto para o orçamento, mas como uma importante fonte de geração de receita e emprego para a cidade.

O Carnaval, por exemplo, movimenta US$ 1 bilhão, o que possibilita uma arrecadação de cerca de R$ 500 milhões aos cofres públicos. O turismo também é responsável por mais de 40 mil postos de trabalho em Salvador, a maior parte deles, contudo, para a base da pirâmide social, o que demonstra a necessidade de mais qualificação profissional.

