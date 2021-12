Mário Kertész vota e diz que estará no 2º turno

Canditado à prefeitura de Salvador, Mário Kertész (PMDB) votou às 10h30, no Colégio Oficina, na Pituba. Ele estava acompanhado da esposa, Silvania Rocha, do canditado a vice-prefeito em sua chapa, Nestor Neto, e de Geddel Vieira Lima.

O canditado mostrou-se confiante. "A expectativa é a melhor possível. Termino a campanha do primeiro turno muito satisfeito. Com certeza estaremos no segundo turno", disse.

Geddel Vieira Lima também afimou estar confiante e alertou para um possível erro das pesquisas, que até então apontam Mário como terceiro colocado.

Depois de votar, Kertész seguiu para o Colégio Estadual Odorico Tavares, na Vitória, local de votação de sua esposa.

