Mário Kertész participa de sabatina do A TARDE e Fecomércio

O prefeiturável Mário Kertész (PMDB) foi sabatinado por eleitores, jornalista e empresários nesta quinta-feira, 30, em evento da Fecomércio e do Grupo A TARDE. Ele foi o primeiro candidato a participar do "Café da Manhã com os Candidatos", que é transmitido pela A TARDE TV.

O prefeiturável Márcio Marinho (PRB), que também participaria do evento nesta quinta, não compareceu alegando que por um erro de seus assessores o compromisso foi retirado de sua agenda. No entanto, todos os prefeituráveis assinaram contrato confirmando a participação nas sabatinas.

Os candidatos Nelson Pelegrino (PT) e Hamilton Assis (PSOL) serão sabatinados no próximo dia 12 e ACM Neto (DEM) e Rogério Tadeu da Luz (PRTB) no dia seguinte.

