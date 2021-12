Mário Kertész ganha liminar contra site

Alegando ataque à sua honra e reputação, o candidato a prefeito Mário Kertész (PMDB) conseguiu liminar da juíza Maria Fátima Monteiro Vilas Boas, da 10ª Zona Eleitoral, determinando que o professor Fernando Conceição, da Faculdade de Comunicação da Ufba, retire do seu site a expressão "Chame o Ladrão", com a qual o professor - em paródia do refrão da música Acorda Amor, de Chico Buarque, com o slogan "Chame Mário" -, abre série de matérias produzidas por ele na década de 1990.

Nelas, Mário Kertész é acusado de praticar desvio de US$ 200 milhões à época em que foi prefeito de Salvador.

