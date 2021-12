Mário Kertész anuncia saída do PMDB e apoio a Pelegrino

Ex-candidato à prefeitura de Salvador no primeiro turno das eleições de 2012, Mário Kertész (PMDB) anunciou seu apoio à campanha do petista Nelson Pelegrino, que disputa o segundo turno com ACM Neto (DEM).

"Eu sou um cidadão em pleno direito político e posso escolher o meu caminho. Não tenho nada contra Neto, mas Salvador precisa de um prefeito que tenha respaldo de uma estrutura forte", explica Kertész.

O anúncio foi feito em uma entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record, na manhã desta quinta-feira, 11. Durante o programa, o radialista ainda anunciou o final de sua carreira política e seu desligamento do PMDB, que acontece ainda nesta quinta. Às 9h, Kertész concede entrevista coletiva para explicar os motivos de sua desfiliação do partido e o apoio a Pelegrino.

