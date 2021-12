Marinho surpreende e foca promessas no setor cultural

Se desde o início da campanha eleitoral, Márcio Marinho (PRB) afirma ter as políticas sociais como prioridade absoluta, as promessas do candidato revelam que ele caminha por outra vertente. A cultura foi o setor que Marinho mais fez promessas - ao todo foram oito -, se consolidando como o candidato que mais fez propostas neste segmento.

Dentre as propostas feitas pelo prefeiturável Márcio Marinho, destacam-se projetos que preveem renúncia fiscal do município para alavancar a produção cultural. Uma das propostas prevê a redução de impostos de empresas que investirem na cultura, mas não destaca o percentual da redução e nem quais seriam os efeitos da medida sobre a arrecadação municipal. A outra proposta prevê a implantação de uma "zona franca cultural" no Pelourinho, no Abaeté e na Ribeira.

Apesar da renúncia de parte dos impostos, Marinho afirma que não haverá prejuízo aos cofres públicos municipais. "A ações no âmbito da cultura são investimentos que trarão retorno não apenas para a arte, mas também para a autoestima da cidade e para os cofres públicos. A economia da cultura gera trabalho, emprego e renda", afirma o candidato.

Outras propostas no setor cultural preveem a criação da já batizada "Cidade do Espetáculo", na avenida Aliomar Baleeiro, além do incremento da dotação orçamentária do Arquivo Público Municipal para a recuperação do seu valioso acervo. Também foi prometido a criação da Secretaria Municipal da Cultura e a ampliação do orçamento destinado ao setor.

Social - Foco central da campanha de Marinho, a ação social é alvo de quatro propostas, sendo o quarto setor com mais promessas feitas pelo candidato. Nesta área, Marinho traz propostas genéricas como o apoio a instituições de trabalho social, prioridade a instituições filantrópicas e apoio a entidades carnavalescas que fazem trabalho social.

Segundo ele, a prefeitura trabalhará de forma integrada com as igrejas católica, evangélica, centros espíritas, terreiros e associações de assistência social para melhorar a qualidade de vida dos soteropolitanos. "Muitas vezes para mudar a nossa situação social o que precisamos é de um apoio, alguém que nos acolha e que nos mostre o caminho", afirma Marinho. O candidato, no entanto, não indicou de que forma este apoio será dado e se irá envolver recursos públicos municipais.

O transporte e trânsito é o segundo setor com mais propostas do candidato. Traz promessas semelhantes a de outros candidatos como a recuperação do trem do subúrbio e a instalação de sinaleiras inteligentes. Mas também traz novidades como a ampliação de avenidas e a construção de viadutos. As áreas da cidade que serão beneficiadas com as obras e as fontes dos recursos, contudo, não são mencionadas.

Outro diferencial do programa de Marinho para o setor de transportes é a construção de ciclovias em avenidas que cortam a periferia da cidade, como a Aliomar Baleeiro e a Gal Costa. "Através da bicicleta podemos diminuir os engarrafamentos e a poluição, melhorar a saúde das pessoas e ainda atrair para Salvador campeonatos de ciclismo nacionais e internacionais", pontua.

Poucas propostas - Pelo menos cinco segmentos foram alvos de poucas propostas do candidato Márcio Marinho. Na área de gestão, a promessa é de cortar gastos da prefeitura. Contudo, não são indicados quais tipos de gastos serão cortados e qual será a meta de redução do custeio da máquina pública. Por ora, foram apenas duas propostas que vão no sentido contrário: a criação da secretaria da cultura e da secretaria de esporte e lazer.

A educação, serviços públicos e turismo também foram alvo de apenas uma promessa. Para a educação, a proposta foi de mais escolas em tempo integral.

