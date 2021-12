Marinho garante que PRB define apoio até terça-feira

Márcio Marinho (PRB), candidato a prefeito da capital baiana, conquistou os votos de 6,5% do eleitorado da capital baiana. A migração dos seus votos pode ser decisiva para os dois candidatos ao segundo turno, que estão tecnicamente empatados.

Com uma posição mais branda durante a campanha e os debates, Marinho disse que não descarta apoiar nenhum dos dois candidatos e tudo dependerá das conversas que seu partido terá com o DEM e o PT. "Tenho uma relação boa com Nelson Pelegrino e ACM Neto e não vou me furtar de conversar com nenhum dos dois. Veremos quais as propostas coadunam, combinam". Marinho anunciou que as conversas acontecerão nesta segunda-feira, 8, e até terça, 9, a decisão estará tomada.

Promessas - A única coisa que Marinho critica é o exagero nas promessas. "Outros candidatos prometeram coisas que fogem do racional, um desrespeito à população". Mas afirmou que não cabe a ele tentar fazer com que o candidato que apoiar retire esses compromissos. "Se eles têm poder de prometer isso tudo, vai que têm de cumprir e a gente não sabe", ironiza.

Ele afirma que não pretende assumir cargo algum na Prefeitura. "Vou continuar em Brasília, onde consigo ajudar mais a cidade. Meu partido cresceu, elegeu dois vereadores e vai ajudar Salvador a sair dessa situação".

Para Márcio Marinho, sua missão foi cumprida e por enquanto se dedicará a que os outros candidatos a prefeito incorporem algumas de suas propostas, como a da construção de doze policlínicas, a expansão das creches e do ensino integral.

