Marinho defende gestão voltada para os mais pobres

"Não podemos voltar ao passado, nem continuar onde estamos". Foi com essa frase que o candidato a prefeito de Salvador, Márcio Marinho (PRB), se colocou como opção para a população da capital baiana em entrevista ao telejornal BATV, da Rede Bahia (afiliada da Rede Globo), nesta quarta-feira, 22. Marinho é o terceiro prefeiturável a participar da série de entrevistas promovida pelo telejornal, desde a última segunda-feira, 20.

Durante cinco minutos, o candidato ressaltou que, caso eleito, fará uma gestão dedicada aos mais pobres. Para isso, disse que pretende investir em três quesitos da administração pública, que considera essenciais: saúde, educação e segurança.

Quando o tema discutido foi saúde, o prefeiturável afirmou que ampliará o horário de atendimento dos postos - que devem funcionar das 7h às 22h - como também investir na criação de policlínicas. Referente à educação, Marinho afirmou que, caso eleito, dará atenção especial às pré-escolas e estabelecimentos de ensino fundamental.

No que diz respeito à segurança, o postulante a prefeito afirmou que um maior investimento em iluminação pública será fundamental para reduzir a sensação de insegurança nas ruas da cidade.

O candidato do PRB afirmou ainda que se diz motivado com o resultado da pesquisa divulgada nesta quarta, 22, mesmo aparecendo em quarto lugar, com 4,4% das intenções de voto.

Para Marinho, a atual colocação é animadora porque, mesmo com uma campanha recente, já aparece tecnicamente empatado com o terceiro colocado, Mário Kertész (PMDB), que tem 8,4% das intenções de voto.

