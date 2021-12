Marinho anuncia apoio a Pelegrino

O deputado federal Márcio Marinho (PRB), derrotado no primeiro turno das eleições municipais de Salvador, oficializou seu apoio no segundo turno a Nelson Pelegrino, candidato do PT. O anúncio, já esperado por conta da parceria dos partidos dos deputados, foi feito na manhã desta sexta-feira, 12, no auditório da sede do Partido Republicano Brasileiro na capital baiana, no Centro Empresarial Iguatemi.

Em seu pronunciamento, Marinho disse ter optado por Pelegrino, presente durante o evento, por ter propostas que se alinham às do candidato petista. "Defendi em meus debates e em toda a minha campanha que o social era a prioridade, e que o alinhamento aos governos federal e estadual é importante".

O bispo, que na eleição de domingo ficou com 6,51% dos votos, disse ainda que, pela similaridade de programas de governo, ele e o comando do partido concluíram que Pelegrino é a melhor opção para Salvador. O candidato petista ressaltou a parceria com Marinho em 2008 e afirmou que, com a sua decisão, o deputado federal demonstra "coerência".

O anúncio nesta manhã contou com as presenças, além de Marinho e Pelegrino, da candidata à vice-prefeita, Olívia Santana, do senador Walter Pinheiro (PT), do deputado estadual Deraldo Damasceno, ex-candidato a vice na chapa de Marinho, e de vereadores do PRB eleitos no pleito de domingo, como Tia Eron.

Agora, Nelson Pelegrino conta com o apoio de dois candidatos que não passaram à segunda fase do pleito - Marinho e Mário Kertész. O radialista, que se desfiliou do PMDB, resolveu caminhar ao lado do petista, com um posicionamento diferente do seu ex-partido, cuja opção foi pelo adversário de Pelegrino, ACM Neto (DEM).

Os outros dois candidatos que também perderam no primeiro turno - Da Luz (PRTB) e Hamilton Assis (PSOL) - ainda não declararam apoio. Assis, contudo, reafirmou, na quinta-feira, 11, em coletiva à imprensa, como decisão do partido, a mesma a posição declarada que, logo após o resultado da votação do último dia 07. O PSOL não apoia nenhum dos candidatos. "Qualquer que seja o eleito, organizaremos oposição a esse senhor", disse Assis.

