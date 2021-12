Marina visita Brumado e Vitória da Conquista

Brumado, localizada a 564 km de Salvador, será a primeira cidade baiana visitada por Marina Silva após se tornar candidata à presidência da República pelo PSB. A candidata tem agenda na localidade nesse sábado, 6.

Está programada uma caminhada seguida de comício. Segundo a assessoria de comunicação da campanha de Lídice da Mata, candidata ao governo da Bahia pelo PSB, Marina cancelou uma atividade em Fortaleza, capital cearense, para vir à Bahia.

Após a atividade em Brumado, onde o vice na chapa de Lídice, Eduardo Vasconcelos, foi prefeito em duas gestões, a candidata segue para Vitória da Conquista (localizada a 512 km de Salvador) e que fica a pouco mais de uma hora e meia de Brumado, via rodovia.

Retorno

Marina veio à Bahia no dia 8 de agosto, quando ainda era vice na chapa de Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo seis dias depois de ter cumprido agenda em Salvador.

Na ocasião de sua visita à Bahia Eduardo Campos, no dia 7, visitou entidades vinculadas à cultura afro-brasileira e realizou uma caminhada pelas ruas do Pelourinho. Foi anunciado na ocasião que a então vice acompanharia o candidato na capital baiana, mas ela cancelou o compromisso.

A anunciada presença de Marina nas atividades do Pelourinho gerou expectativa, pois as instituições visitadas pelo candidato como a sede do bloco Cortejo Afro tem ligações diretas ou indiretas com a estrutura das religiões afro-brasileiras, como o candomblé.

A candidata à presidência da República é membro da Assembléia de Deus, uma das correntes do cristianismo que engloba o grupo das instituiçoes com posição hostil ou distanciada do diálogo interreligioso.

Ausente do compromisso em Salvador, no dia seguinte Marina foi a Feira de Santana em companhia de Lídice da Mata e Eliana Calmon, candidata ao Senado pelo partido.

