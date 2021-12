Marina Silva recebe título de cidadã soteropolitana nesta sexta

Marina Silva, candidata

à presidência pelo PV, visita duas cidades da Bahia nesta

sexta-feira, 17. Ela chega em Vitória da Conquista às 13h, onde,

acompanhada do candidato ao Governo da Bahia, Luiz Bassuma, e do

candidato ao Senado, Edson Duarte, participa de um comício. Em

seguida, segue para Salvador, onde, às 17h30, recebe o título de

cidadã soteropolitana — honraria proposta pelo vereador Alcindo

Anunciação (PSL).



Após conceder entrevista coletiva no Salão Nobre da Câmara Municipal, Marina ainda participa, às 19h30, do Congresso de Senhoras da Igreja Assembléia de Deus. Para Bassuma, a vinda de Marina, que já chegou ao segundo lugar nas pesquisas entre as classes A e B, pode impulsionar a campanha do Partido Verde na Bahia.

“ Marina é uma mulher que foi alfabetizada aos 16 anos e hoje, após anos de estudos e trabalho exemplar, consegue se candidatar para presidente do Brasil. Ela vem à Bahia para fortalecer nossa campanha e mostrar para nosso povo que é possível um Brasil melhor, com oportunidades iguais para todas as pessoas”, ressalta Bassuma.

Datafolha – Em Salvador, Marina já ultrapassou José Serra (PSDB) nas pesquisas de intenção de voto. Segundo a sondagem do Datafolha divulgada no dia 10 de setembro, Marina obteve 15% contra 14% de Serra. A candidata verde também está à frente do tucano no Distrito Federal, com 24% contra 16%.

Na cidade do Rio de Janeiro, a candidata do PV alcançou 18% e está tecnicamente empatada com Serra, que obteve 21%. O mesmo acontece no Ceará, onde a presidenciável tem 8% e Serra 13%. O empate técnico leva em conta as margens de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

adblock ativo