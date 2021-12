Marina Silva faz comício em Vitória da Conquista

A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, participou de comício da cidade de Vitória da Conquista nesta sexta-feira 17. O evento teve início às 16h30 e segundo a assessoria de campanha de Marina, durante o comício, com uma hora de duração, a candidata afirmou que “o Brasil vai ter uma presidente mulher, e que não vai nem precisar trocar o sobrenome”, demonstrando acreditar que pode suceder Lula na Presidência.

Ainda de acordo com sua assessoria, Marina disse que pretende manter os acertos dos governos FHC e Lula e corrigir os erros cometidos pelos mesmos. Quanto à composição de seu governo, se eleita, Marina afirmou querer “pessoas de cada partido que tem histórico de honestidade e competência para administrar o Brasil”.

Ao comentar sobre o perfil dos concorrentes, Marina disse que o currículo dos candidatos é importante, mas que, mais importante ainda é que “todos os brasileiros tenham a oportunidade de ter bons currículos”.

Otimista quanto ao pleito de 3 de outubro próximo, Marina convocou os brasileiros a não se surpreenderem, pois “as campanhas milionárias não garantem voto”.

Logo após o comício, Marina seguiu junto com sua comitiva para o aeroporto de Vitória da Conquista, onde embarcou para Salvador por volta das 17h45. A chegada ao aeroporto internacional Luís Eduardo Magalhães ocorrei por volta das 18h35.

Na capital baiana, Marina foi homenageada com o título de cidadã soteropolitana na Câmara Municipal de Salvador. Em seguida, participou de coletiva de imprensa no salão nobre da Câmara. Depois, marcou presença no Congresso de Senhoras da Igreja Assembleia de Deus.

