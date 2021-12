Marina Silva e Aécio Neves trocam farpas pelo Twitter

Na reta final da eleição, os principais candidatos à Presidência da República estão nesta quinta-feira trocando farpas pelo Twitter. A candidata Marina Silva (PSB) publicou em sua conta no microblog que o concorrente Aécio Neves (PSDB) está imitando a presidente Dilma Rousseff e tentando "desconstruí-la" publicamente. "O Aécio está agora fazendo o mesmo trabalho de desconstrução que o PT faz sobre mim. Com os mesmos argumentos usados contra Lula", postou a candidata.

O tucano reagiu e a ironizou na rede social: "@silva_marina na verdade, estou fazendo o debate político. Fundamental para a democracia. Não desconstruindo sua imagem". E afirmou que a candidata não deveria "se ofender" ao dizer que ela representa o PT 2: "Disse sim que @silva_marina passou mais de 20 anos no PT. Isso não deveria ofendê-la. É sua trajetória política. Eu me orgulho da minha."

Aécio aproveitou para alfinetar Dilma e se colocar como oposição legítima. "Também não concordo com a @dilmabr, quando ela diz que Marina se parece com (o ex-presidente Fernando) Collor. Não há semelhança entre nós e o PT nem nas críticas." E finalizou com a provocação: "Quem imagina ser presidente da República precisa dizer quem é. Debater não é desrespeitar o adversário. É respeitar o eleitor."

