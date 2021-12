Marina Silva diz que quer acabar com a reeleição

A última a falar no "Encontro com os presidenciáveis 2018" da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), realizado nesta quarta-feira,29, em Brasília, foi Marina Silva, candidata pela Rede Sustentabilidade. Para ela, é essencial se fazer reforma política e acabar com possibilidade de reeleição: "As pessoas não fazem o que é necessário para o País, mas o necessário para se reeleger, sejam pedaladas ou maquiando contas públicas", opinou e frisou que não é bom para a democracia que partidos se perpetuem no poder, como, segundo ela, tem acontecido no Brasil. "Quando os políticos têm muito poder, é preciso desconfiar", aconselhou.

A candidata destacou o papel do MDB na redemocratização, mas avalia que o partido deixou um projeto de país por um de "poder". Do PSDB, disse que quer recuperar os fundamentos da política macroeconômica e do PT manter e reformar as políticas sociais. Como tem feito, reforçou o papel da educação ao colocar que apenas seu acesso gera igualdade de oportunidades. "Não quero que as filhas do Bolsa Família se tornem mães do Bolsa Família", ponderou.

Sobre as regras atuais de campanha eleitoral, reforçou que só tem 20 segundos de propaganda na televisão, que anda de avião de carreira, se hospeda na casa de amigos, em franca desigualdade de recursos em relação aos concorrentes. De toda forma, disse que está se candidatando pela terceira vez porque acredita que é preciso fazer "algo diferente". Ela lembrou quando foi candidata por causa da morte de Eduardo Campos (PSB) e disse que as eleições naquele ano foram fraudadas por causa do "caixa dois", que hoje é amplamente conhecido da população.

Agronegócio

Marina Silva também reforçou a contribuição do agronegócio na geração de emprego e renda, falou que a crise pela qual o Brasil passa é fruto de má gestão política e reforçou a necessidade de mudar os atores: "Vamos continuar acreditando que aqueles que criaram o problema vão resolvê-lo?".

Disse que dos 15 milhões de produtores, três milhões vivem na pobreza o que prometeu combater em seu governo, caso seja eleita, e ainda investir na assistência técnica e na agricultura de baixo carbono. Citando dados, falou que no Norte e Nordeste, a situação seria "vergonhosa" já que menos de 10% dos produtores destas regiões receberiam tal assistência.

Venezuela

Marina Silva chamou de dramática a crise no aís vizinho em termos da perda de democracia e em relação ao sofrimento do povo. Para ela, o governo brasileiro errou, pois tinha que ter feito um esforço diplomático para que a Venezuela não chegasse a esse ponto e opinou ser preciso organizar uma ajuda humanitária aos imigrantes, para se criar uma normalidade para que retornem ao país de origem.

Armas

Assim como os demais candidatos que falaram no evento da CNA, Marina entende que a segurança pública é papel do Estado, e que, portanto, facilitar o acesso de civis às armas não diminuiria o problema. "Não se pode achar que vamos combater a violência distribuindo armas para pessoas" falou e exemplificou casos em que policiais são mortos para terem as armas roubadas.

