Marina Silva diz que política brasileira perdeu o elo com a sociedade

Vitor Abdala, da Agência Brasil

Leia também:

A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, disse hoje (20) que a política brasileira perdeu o elo com a sociedade e que precisa se inspirar para envolvê-la no processo de participação política. A afirmação foi feita durante visita ao centro cultural do projeto AfroReggae, na comunidade de Vigário Geral, zona norte do Rio de Janeiro, onde ela assistiu a apresentações de dança e música de moradores de comunidades carentes.

“A política brasileira precisa, cada vez mais, de inspiração. Precisa se inspirar na arte, na ciência, na cultura, para que possa se renovar. A política, infelizmente, tem virado lugar-comum. O elo da política com a sociedade está sendo perdido. As pessoas [políticos] acham que vão fazer para vocês e não com vocês. A nossa lógica [do seu partido, o PV] é fazer com as pessoas e não para as pessoas”, afirmou Marina, dizendo-se inspirada pelo projeto AfroReggae. Ao comentar os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marina criticou as políticas do setor dos últimos 16 anos, que, segundo ela, conseguiram resultados “aquém das necessidades” da população. De acordo com a candidata, essa é uma política que precisa ser feita com urgência e defendeu parcerias com a iniciativa privada para avançar no saneamento. Marina também voltou a defender uma reforma na segurança pública, com destaque para o treinamento e a valorização dos policiais, além de sua aproximação com a comunidade. “Não resolve fazer apenas puxadinhos e nem dizer que tudo está resolvido. Não está bom. Precisamos mudar e melhorar, por isso é necessária uma reforma na segurança pública”, disse. A candidata também reafirmou que a educação será uma prioridade de seu governo caso seja eleita e prometeu transformar boas experiências da sociedade, como o projeto AfroReggae, em políticas públicas.

adblock ativo