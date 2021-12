Marina, se eleita, não concluirá mandato, diz Cid

O governador do Ceará, Cid Gomes (PROS), afirmou, em entrevista publicada nesta terça-feira, 2, ao jornal Diário do Nordeste, que Marina Silva (PSB) não concluirá o mandato se for eleita presidente. Dizendo-se preocupado com o futuro do Brasil, Cid disse que, após o "bombardeio" feito pela "grande mídia" em favor da candidatura do PSB, segundo ele, nem mesmo Marina sabe o que vai ocorrer. Ele sugeriu que não se pode elegê-la num gesto de protesto "meio alienado" induzido pelos meios de comunicação.

"A custa disso desgastaram tanto o PT, e o candidato deles mesmo, que é o Aécio (Neves), que não emplaca, é fraco, e aí vão eleger a Marina. Eu quero ver é a consequência disso. Eu não dou dois anos de governo para Marina. Ela será deposta, pode escrever o que eu estou dizendo", afirmou. Em mais críticas à Marina, o governador cearense disse que, "religiosamente, a mulher é o que há de mais conservadora". "Ela passa uma pose de progressista e a meninada acha que ela é progressista. A mulher é uma reacionária", afirmou.

Para Cid, Marina tirou do programa dela o capítulo que previa o casamento gay por reclamação do pastor Silas Malafaia. "Politicamente, está assumindo um compromisso público, e isso é que me impressiona, com um negócio de autonomia do Banco Central. Sabe o que é isso? É entregar aos bancos o poder de arbitrar juros. Dizer quanto vai ganhar", disse. Entretanto, Cid Gomes elogiou o vice de Marina, o líder do PSB na Câmara, Beto Albuquerque (RS). Ele disse que "felizmente" Beto é um cara centrado.

