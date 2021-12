Marina promove "twitaço" e alcança trendings mundiais

A menos de uma semana das eleições, Marina Silva reforçou a militância digital promovendo um “twittaço” durante esta segunda-feira, 27. Logo no final de semana, a hashtag #Marina43 apareceu nos Trending Topics — que reúne os assuntos mais comentados do microblog — e, nesta segunda, Marina ultrapassou o número de seguidores da adversária Dilma Rousseff (PT). Até às 20h28 de segunda, a candidata verde tinha 238.463 seguidores contra 234.224 da petista.



Marina participou do panelaço virtual às 12h direto uma lan house em Guarulhos (SP). Além de interagir com os internautas ao vivo pela Twitcam — transmissão em vídeo pelo Twitter — Marina postou: “É preciso manter as conquistas, reparar os erros e superar os novos desafios #Marina43 #OndaVerde”.



À tarde, além das tags #Marina43 e #OndaVerde transitarem entre a terceira e a sexta posição no ranking brasileiro, #Marina43 ficou entre os assuntos mais comentados no mundo, quando ocupou o sexto lugar dos Trending Topics mundiais. Responsáveis por contas falsas dos dos jornalistas do programa CQC Rafinha Bastos, Danilo Gentili e Oscar Filho também participaram do "twitaço", mas a própria Marina refutou o ocorrido e tuitou: "Contas falsas de celebridades vêm anunciando apoio à mim no Twitter. Não aprovo essa prática. Nem todos percebem que é brincadeira".



Ação pioneira – Marina Silva foi a primeira a promover um “twittaço” no período eleitoral deste ano. Em junho, a coordenação de campanha da presidenciável tomou conhecimento da ideia do apoiador Pedro Pongelupe, 24, e incentivou a publicação de mensagens no Twitter com a hashtag #EuVotoMarina. Na ocasião, a candidata ultrapassou a marca de 100 mil seguidores no microblog.











Veja alguns dos tuites (incluíndo os "fakes"):

