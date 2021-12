Marina pede voto-cidadão em lugar de voto-gratidão

A candidata do PV à Presidência, Marina Silva, fez hoje um apelo aos jovens, considerados por ela como seus principais eleitores, para que continuem o trabalho de convencimento da população e transformem o que chamou de "voto-gratidão" em "voto-cidadão".



Para Marina, o "voto-cidadão" seria a opção consciente por sua candidatura e propostas, enquanto o "voto-gratidão" seria a escolha da petista Dilma Rousseff como uma forma de agradecimento ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Estou chamando os jovens para que apostem no voto-cidadão", disse Marina, em visita à Bienal de São Paulo.



Segundo ela, existe uma "onda verde" em todo o País que indica o reconhecimento do eleitor de que sua candidatura "continua coerente até o fim e conseguiu se firmar como a terceira via". "É essa via que vai para o segundo turno", apostou a candidata.

Invasões



A coordenação de campanha de Marina Silva deve encaminhar ao Ministério Público Eleitoral (MPE) pedido de investigação dos três furtos ocorridos em dois diretórios (São Paulo e Brasília) e um comitê de campanha (Rio Branco). Segundo Capobianco, os advogados do partido vão encaminhar os boletins de ocorrência para o MPE, que poderá solicitar o apoio da Polícia Federal (PF).



O PV considera suspeita a ação quase simultânea de três invasões num prazo de 24 horas. "É cedo para falar, mas sabemos que não é um crime comum", disse Capobianco.

adblock ativo