Marina pede 'onda verde e amarela' para ir ao 2º turno

A dois dias da eleição, a candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, pediu aos eleitores que consigam pelo menos mais um voto e promovam "uma onda verde e amarela" que garanta a sua presença no segundo turno. Marina disse que será a responsável pelo fim da disputa entre PT e PSDB. Ao lado do candidato a vice em sua chapa, Beto Albuquerque, a ex-senadora percorreu algumas ruas da Tijuca, na zona norte do Rio em um jipe aberto e fez um rápido pronunciamento para as pessoas que a procuraram para cumprimentar, tirar fotos e prometer apoio.

"Que cada um ganhe mais um voto para que a onda verde e amarela tome conta do Brasil. Quem pode ganhar e fazer mudanças é a Marina. O outro candidato é acostumado a perder para o PT", disse ela, referindo-se ao tucano Aécio Neves, terceiro colocado nas pesquisas, mas em empate técnico com a ex-senadora e ex-ministra, segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, 2.

Em entrevista, Marina disse que está claro que a presidente Dilma Rousseff (PT) prefere enfrentar Aécio no segundo turno. "O PT quer o PSDB e o PSDB quer o PT. Há 20 anos eles se enfrentam. Ora ganha um, ora ganha outro. Mas agora somos uma nova força para romper esse polarização", afirmou candidata. Ainda nesta tarde, Marina embarca para São Paulo, onde passará o resto do dia.

