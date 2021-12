Marina nega redução de investimentos nas áreas sociais

A candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, negou que pretenda reduzir os investimentos dos bancos públicos nas áreas sociais. Ela disse nesta quinta-feira, 25, durante entrevista à Rede Globo, que pretende manter as aplicações na área de agricultura e no Minha Casa, Minha Vida, por exemplo. Questionado sobre o percentual de redução na atuação dessas instituições, Marina afirmou que não há um índice.

"Nós estamos fazendo uma discussão em relação a qualidade desses investimentos (não um percentual), principalmente do BNDES. O que enfraquece é dar dinheiro do BNDES para meia dúzia de empresários. Isso sim vamos parar. O uso político dos bancos públicos não vai ter mais. Os investimentos sociais vamos manter. Queremos um ambiente favorável em que todos possam ser beneficiados", explica.

Economia

Marina também afirmou que pretende retomar a política econômica estabelecida por Itamar Franco. "Não vamos inventar a roda, vamos usar o processo que dá certo desde Itamar, FHC (Fernando Henrique Cardoso) consolidou, Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) continuou, mas Dilma (Rousseff) interrompeu e se aventurou", afirmou. De acordo com ela, o modelo atual de gestão da economia levou o país a ter "baixa credibilidade, pouco investimento e juros altos".

A candidata defende que a mudança desse cenário não depende apenas dela. "Uma medida importante não será tomada por mim, mas sim do eleitor. Será escolher um presidente para o país que possa assegurar a autonomia do Banco Central e ter controle dos gastos públicos. Uma boa parte do capital que o Brasil precisa não é tangível, é intangível. É confiança, credibilidade, respeito a contrato, criar um ambiente que favoreça os investidores a voltar a investir no Brasil. Isso só será possível com um governo que tenha legitimidade e que, de antemão, estabeleça o seguinte: nós não vamos nos aventurar em política econômica".

Para isso, Marina disse que vai respeitar o tripé econômico, que combina responsabilidade fiscal, câmbio flutuante e regime de metas de inflação. Por isso, a candidata propõe a criação de um "conselho de responsabilidade fiscal" para analisar as contas do governo e dar transparência aos gastos públicos. Marina argumenta que esse órgão ajudaria a evitar a ineficiência dos gastos públicos. Como exemplo, ela citou as obras do Rio São Francisco e de Belo Monte, que começaram com uma previsão de gastos, mas que tiveram o orçamento reajustado.

Marina afirmou também que pretende manter a inflação no percentual de 4,5%, ao contrário dos 3% defendidos por seu antecessor Eduardo Campos, que era candidato do PSB à presidência, mas foi substituído por Marina após sua morte em um acidente aéreo. A ex-senadora disse que a meta deve ser respeitada pelo governo e Banco Central, mas criticou o que ele classificou como "preços administrados para o controle artificial da inflação", sugerindo que isso é feito pela presidente.

"Por isso sou contra a reeleição, porque você não faz o que é preciso e estratégico para o país. Faz o que é preciso para se reeleger", disse, acrescentando que Dilma precisa colocar a mão na consciência e "resolver esse angu de caroço que colocou o Brasil".

