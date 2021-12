Marina minimiza alta de Dilma em pesquisas

Agência Estado

Em visita a uma área de ocupação irregular entre São Paulo e Diadema, na região metropolitana, a candidata a presidente Marina Silva (PV) minimizou hoje o crescimento da candidata a presidente Dilma Rousseff (PT) nas pesquisas de intenção de voto. Além disso, ela disse que não mudará a estratégia de campanha. "Vou continuar debatendo os problemas que interessam ao País", afirmou.

Marina se disse "otimista" com o início hoje da publicidade eleitoral gratuita no rádio e televisão. Apesar de ter quase um minuto e 30 segundos de tempo, Marina afirmou esperar discutir nesse curto período as principais dificuldades da sociedade. "A população está começando a entrar em contato, de forma mais próxima, com os candidatos agora", analisou.



De acordo com ela, a candidatura do PV ainda é "forte". Marina afirmou que se considera "firme" na disputa presidencial. "Já quebramos o plebiscito e vamos quebrar também a ideia de que a eleição é um espaço apenas para frases de efeito e desqualificação uns dos outros", disse, ao se referir à troca de acusações entre os principais adversários.



A candidata do PV a presidente, que aproveitando a estadia em São Paulo visitou a Bienal do Livro, desconversou sobre a possibilidade de a eleição ser concluída em primeiro turno e rechaçou a hipótese de discutir cargos com o próximo governo. "Nunca discuti cargo com quem quer que seja", declarou. Embora se considere com chances de ir para o segundo turno, Marina não descartou a abertura de diálogo, seja com o PT ou o PSDB, caso isso não aconteça.

