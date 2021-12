Marina insinua que Dilma mentiu sobre demissão de Costa

A candidata do PSB, Marina Silva, rebateu nesta quinta-feira, 2, no Twitter, as acusações da campanha da presidente Dilma Rousseff e insinua que a petista é mentirosa. O perfil de Marina postou a matéria desta quinta-feira do jornal "O Globo" que mostra uma ata da Petrobras informando que o ex-diretor Paulo Roberto Costa pediu demissão, e não foi demitido como disse a presidente Dilma durante a campanha. "Dilma afirma que demitiu ex-diretor da Petrobras, mas ata diz que Costa renunciou", é o texto de uma montagem postada também no Facebook. "Quem mente na campanha eleitoral?", questiona Marina.

A polêmica sobre mentiras começou no último domingo quando o PT colocou no ar uma inserção de 30 segundos da coligação acusando Marina de mentir sobre seu posicionamento sobre a CPMF quando era senadora. O vídeo mostrava Marina dizendo no debate da TV Bandeirantes que votou à favor da CPMF no governo Fernando Henrique Cardoso mesmo contra a orientação de seu partido, o PT. Em seguida, são apresentados registros do Senado mostrando que Marina votou contra a CPMF duas vezes, em 1995 e 1999. A acusação foi repetida no debate da TV Record em uma pergunta feita por Dilma a Marina.

