Marina inaugura mais uma "Casa de Marina" no Rio

Brasília - Depois de dois dias de viagem a Minas Gerais, onde participou de inaugurações de Casas da Marina, em Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba e Araguari, a candidata do Partido Verde à Presidência, Marina Silva, tem agenda semelhante nesta sexta (9), no Rio de Janeiro. Às 10 horas, ela estará no bairro de Santa Tereza, onde inaugura mais uma Casa de Marina.



As Casas de Marina são comitês informais montados em residências de eleitores da candidata do PV. Essa é uma aposta de Marina Silva para ajudar na divulgação de suas propostas à sociedade e no engajamento popular a sua campanha.



Em Belo Horizonte, na quarta-feira (7), a candidata disse que esse é um “movimento espontâneo” que espera que se multiplique por todo o país. Ela acrescentou que as Casas de Marina permitem a participação direta da sociedade no debate de seu programa de governo e, a partir desse conhecimento, o engajamento popular para a conquista de novos eleitores.



Além de inaugurar mais um comitê informal, a agenda da candidata no Rio de Janeiro prevê uma caminhada pelo centro da capital, às 11h30. A caminhada começará no Largo da Carioca. Às 15h30, Marina visitará uma redação de jornal. Amanhã (10), a candidata deve visitar a barragem de Guarapiranga, em São Paulo. O domingo será reservado para descansar, segundo a assessoria de imprensa.

