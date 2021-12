Marina diz que parte boa do PT é maioria

A presidenciável Marina Silva (PV) partiu em defesa do PT, alvo de críticas desde o início do escândalo envolvendo a ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, que deixou o cargo devido a suspeitas de tráfico de influência. Hoje, em corpo a corpo no calçadão da praia de Copacabana, Marina comentou que as denúncias de corrupção não abrangem todo o partido. "Tem uma parte do PT que nunca participou de mensalão, e que fica constrangida com estes acontecimentos. Esta parte boa do PT é a maioria", afirmou.

