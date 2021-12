Marina diz que Brasil precisa de mais investimento em educação e infraestrutura

São Paulo – A candidata à Presidência da República pelo PV, Marina Silva, disse na segunda-feira (12), em São José dos Campos (SP), que o Brasil precisa investir mais em educação. De acordo com ela, o país destina atualmente cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) à área, mas seria possível chegar a 7% em quatro anos.



“No Brasil se investe R$ 1.114,00 por ano, por aluno. E isso é muito pouco. Temos 30 anos de atraso em relação ao Chile. Para que tivéssemos uma educação de qualidade precisaríamos estar investindo cerca de R$ 2.180,00”, afirmou a candidata durante entrevista coletiva.



Marina ressaltou que isso é um processo que não “acontece da noite para o dia” e destacou que será necessário adotar uma política para ampliar, progressivamente, os recursos para a educação. “E não é só uma questão de aumentar os recursos, mas aplicá-los melhor”.



Para ela, a educação poderia ser melhorada investindo-se na qualificação do professor e aumentando-se também seus salários. Outra questão importante, segundo a candidata, é atualizar a grade curricular para que as “crianças possam ter acesso à informação, organizar essa informação e ter uma visão crítica sobre a sociedade”.



Além de apontar a educação como uma das prioridades de seu governo, Marina afirmou que o país também precisa melhorar a infraestrutura. A crítica da candidata é que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um programa apenas de gerenciamento de obras.



“O PAC é um sistema de gerenciamento das obras que já existem. [O que precisamos] é ter um projeto, um programa de infraestrutura para o país onde se pense não apenas nas obras que já estão demandadas ou em curso, mas num planejamento estratégico, pensando no crescimento e desenvolvimento do país para os próximos 20, 30 ou 40 anos”.



Na visão de Marina, um dos problemas que traz maior preocupação são os aeroportos, principalmente porque o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

