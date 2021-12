Marina diz que Brasil enfrenta barbárie administrativa

A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, classificou hoje como "barbárie administrativa" o período por que passa a gestão pública brasileira. "Avançamos na questão econômica e na questão social, mas estamos diante de um retrocesso político sem tamanho", disse a candidata, referindo-se às denúncias envolvendo a quebra do sigilo fiscal de pessoas ligadas ao candidato José Serra (PSDB) e à suspeita de existência de um esquema de tráfico de influência na Casa Civil.



Marina acredita que a discussão em torno das denúncias será inevitável no debate entre os presidenciáveis marcado para hoje à noite, na RedeTV!. "Isso só não pode ser usado como estratégia para ganhar votos por quem quer que seja. Tem que haver um compromisso de passar a gestão pública a limpo", ressaltou.



Pela manhã, a candidata do PV esteve no Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, na zona oeste capital paulista, acompanhada de seu candidato à vice, Guilherme Leal, e do candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PV, Fábio Feldmann.



Após a visita, Marina comentou a participação do País como sede dos dois maiores eventos esportivos mundiais, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. "O investimento deve ser feito com participação da iniciativa privada. O Estado deve se focar nas questões de infraestrutura, orientando os investimentos para que, após o evento, os empreendimentos não se transformem em estruturas obsoletas e verdadeiros elefantes brancos", disse.

