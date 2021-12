Marina diz que adversários fazem guerra contra ela

Com discurso evangélico, a candidata do PSB à presidência da república Marina Silva disse que está enfrentando uma “guerra” que não lhe dá tempo de discutir suas propostas de governo.

“Tudo que fazem é me perguntar das calúnias e mentiras que estão sendo ditas a meu respeito”, disse, ao ser entrevistada na quinta-feira, 18, por telefone, pelo apresentador Mário Kertész, da Rádio Metrópole de Salvador.

“Eu não quero ganhar uma eleição em cima da mentira, como ganhou o presidente Collor, que hoje apoia a Dilma. A sociedade brasileira tem discernimento e não irá permitir isso”, disse.

Marina estará amanhã em Salvador, onde se reúne com entidades ligadas ao movimento negro e faz comício no bairro de Cajazeiras à noite.

“Não sou oposição raivosa nem situação cega. As coisas boas vamos manter e as ruins acabar”, disse apontando uma das coisas “ruins”. “A presidente Dilma disse que iria fazer seis mil creches, só fez 400”, afirmou, prometendo dar condições às mães humildes que precisam trabalhar e não têm onde deixar suas crianças.

Oferecendo a face

Parodiando a sentença de Jesus contida no Evangelho de Mateus (“Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra”), Marina disse que reagirá aos ataques usando tom parecido: “Estou oferecendo a outra face. Pra face da mentira, a verdade; pra face do medo, a esperança; pra face da falta de propostas, propostas; pra face da divisão do Brasil que o PT e o PSDB fizeram, a união. É por isso que vamos ganhar a eleição. Não é com as estruturas, é com uma nova postura, principalmente do cidadão que quer a mudança”, declarou, afirmando que manterá as “conquistas sociais, como Fies, Prouni, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida”.

Disse que “principalmente” não será “conivente com os erros” e que vai acabar com a corrupção na Petrobras, implantar “uma política que esteja voltada para os interesses da sociedade e não de grupos que hoje estão criando uma situação até de ameaçar as conquistas”.

Marina está intensificando os contatos com o eleitorado baiano, que é o maior do Nordeste e o quarto maior do Brasil. Ela visitou recentemente os municípios de Brumado e Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

