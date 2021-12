Marina defende investigação rigorosa da quebra de sigilo da Receita

Marina Silva (PV) defendeu uma investigação rápida, rigorosa e transparente da quebra de sigilo da Receita Federal em entrevista ao SBT Brasil nesta quinta-feira, 02. A presidenciável, última a participar da série de entrevistas comandada pelos âncoras Carlos Nascimento e Karyn Bravo, evitou fazer acusações ou ataques pessoais sobre o assunto e disse que vai esperar o desfecho do episódio.

“Não vou fazer acusações a quem quer que seja porque este é um compromisso que fiz para toda a campanha. Vou debater propostas nas áreas de saúde, educação e segurança... Agora, para além do período eleitoral, as pessoas querem que as instituições funcionem”, argumentou.

A candidata do PV não chegou a ser pressionada em nenhum momento da entrevista e se mostrou tranquila mesmo ao responder a questões consideradas polêmicas, como a descriminalização do aborto e o casamento gay. Como em outros pronunciamentos, Marina defendeu que o plebiscito é a melhor forma de debater o aborto — já que, segundo ela, as pessoas têm poucas informações sobre o assunto — e esclareceu que, como o Estado é laico, é favorável à união civil dos homossexuais.

Segundo turno – Marina Silva defendeu também a descriminalização dos movimentos sociais, a educação de tempo integral e disse que nenhum partido, nem mesmo o PV, tem estrutura para governar o País. “Por isso proponho um novo alinhamento político no Brasil", ressaltou.

Após dizer que não daria a audiência que foi dada ao presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad — por defender princípios como cultura da paz, democracia, liberdades e direitos humanos — Marina pediu o voto dos eleitores para que haja segundo turno. “Se o Brasil quer eleger uma mulher presidente, que contribua para a existência de um segundo turno comigo e com Dilma [Rousseff]. Assim, teremos tempos iguais para expor nossas propostas na TV”, argumentou.

