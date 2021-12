Marina defende debate de ideias sem desqualificação de adversários

Marcos Chagas, da Agência Brasil







Brasília - Um debate de ideias e propostas sem estratégias de desqualificação de adversários. Esta é a expectativa da candidata à Presidência pelo Partido Verde (PV), Marina Silva, que vai participar do primeiro debate em canal de TV aberta – Rede Bandeirantes – na próxima quinta-feira (5). Ela qualificou de “inadmissível” qualquer iniciativa que fuja da discussão de propostas de governo para o país.







“Não devemos alimentar essa cultura da desqualificação pela desqualificação, do ataque pessoal, que não é bom para a democracia” afirmou a candidata, que suspendeu uma licença do mandato para participar das votações do “esforço concentrado” realizado pelo Senado. Amanhã, Marina vai requerer nova licença para dedicar-se exclusivamente à sua campanha.







Ainda sobre o debate, a candidata do PV destacou que os candidatos não devem partir do princípio de que a desqualificação de adversários é um instrumento para ganhar voto. Mais que isso, os debates na TV aberta servirão para que o eleitor possa analisar as promessas feitas e comparar o que cada um diz.









