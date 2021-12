Marina cai de 40% para 34% em SP, diz Datafolha

O detalhamento da pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira (26) mostra que, em São Paulo, a líder Marina Silva (PSB) perdeu espaço e caiu de 40% para 34% das intenções de voto. Ela é seguida por Dilma Rousseff (PT), com 27% - um ponto a mais do que no levantamento do dia 9 de setembro. O candidato do PSDB, Aécio Neves, subiu de 16% para 22% das intenções de voto no Estado de São Paulo.

Pastor Everaldo (PSC), Luciana Genro (PSOL), Eduardo Jorge (PV) e Zé Maria (PSTU) têm 1% cada. Brancos e nulos somam 7% e os indecisos são 4%.

A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o índice de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento, encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, ouviu 2.114 eleitores em 60 municípios e está registrado no TRE-SP sob o número 00046/2014.

