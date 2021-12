Marcos Mendes visita terreiro em Ilha de Maré

Marcos Mendes, candidato do Psol ao governo do Estado, visitou o terreiro de candomblé liderado por Mãe Senhora, localizado em Praia Grande, na Ilha de Maré. O candidato tem incluído na agenda visitas aos espaços de culto das reliões afro-brasileiras.

Mendes participou do rito religioso, no último sábado, e apresentou as propostas destinadas ao povo de santo presentes em seu programa de governo, principalmente as questões relacionadas à regularização fundiária dos terreiros.

"A autonomia da gestão do PSOL vai poder garantir um trabalho verdadeiro de regularização dos terrenos pertencentes candomblé. As religiões de matrizes africanas vão ser respeitadas e protegidas durante nosso governo", disse.

adblock ativo