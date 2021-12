Marcos Mendes visita comunidade indígena

A aldeia indígena Tukum, localizada no município de Ilhéus, no sul do Estado,recebeu uma atenção especial na agenda de campanha de Marcos Mendes, candidato ao governo do Estado pelo PSOL.

O candidatao esteve na aldeia, durante a manhã de ontem, segunda, 28. No local moram 250 índios da etnia Tupinambá. A recepção ao candidato e sua comitiva foi feita pelo cacique Ytajibá, 29 anos.

O cacique aproveitou a presença do candidato para contar a história da comunidade e as dificuldades que ela enfrenta como a falta de água encanada. De acordo com Ytajibá, a luz elétrica só chegou em 2010.

O processo para a chegda da água, de acordo com o cacique, foi aberto no ano passado na Companhia de Engenharia e Recursos Hídricos da Bahia (CERB). Sem saneamento básico, o cacique relatou que a saída é utilizar as chamadas "fossas sépticas" que ficam no fundo das casas da aldeia.

A agricultura de grãos, horaliças e frutas, e a pesca são as principais atividades de sobrevivência do grupo. Outra ação importante é o artesanato. O que sobra da produção de subsistência é comercializado em Ilhéus e cidades do entorno.

Quase todas as familias da aldeia participam do programa Bolsa Família. O cacique relatou que a aldeia encaminhou um projeto para o Programa Nacional de Habitaçaõ Rural (PNHR) por meio da ONG Ação e Cidade para que o governo federal apoie a construção de casas. "Colocamos no projeto que queremos as casas circulares para não fugirmos da nossa cultura. A nossa territorialidade deve ser mantida", enfatizou.

A aldeia tem ações para preservação da língua tupi e de práticas tradicionais como danças e cânticos rituais, dentre outras atividades.

De acordo com Marcos Mendes, as aldeias indígenas representam grandes legados da cultura brasileira. " Os índios foram os primeiros a povoar as terras do Brasil. As aldeias indígenas merecem e precisam da regularização fundiária e do acesso às políticas públicas do Estado brasileiro", frisou.

