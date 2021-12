Marcos Mendes rouba cena no primeiro dia de propaganda na TV

Lídice da Mata (PSB), Paulo Souto (DEM) ou Rui Costa (PT)? Nenhuma das alternativas anteriores. No primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV, nesta quarta-feira, 20, quem roubou a cena foi o candidato do PSOL, Marcos Mendes, que com seus parcos 1 minuto e 1 segundos simulou um programa de auditório batizado como "Jogo Eleitoral", no estilo perguntas e respostas de múltipla escolha.

Na curiosa cena, representada por atores, após cumprimentar os telespectadores do programa "Jogo Eleitoral" o apresentador pergunta à uma senhora: "A Camargo Correia, que financiou R$ 18 milhões em campanhas eleitorais em 2010 participou de quais obras? a- hidrelétrica de Jirau; b - transposição do São Francsico ou c - todas as respostas anteriores?".

A senhora, cujo nome escrito na coluna da tribuna é Italina, responde: "a!". Ao que rebate o apresentador: "Resposta errada! A resposta correta é todas as alternativas anteriores!". Corta para Mendes que dispara que o PSOL é o único partido que "não tem rabo preso" nem recebe recursos de bancos e empreiteiras.

O programa surpreendeu não só pela criatividade como também pela produção sofisticada, que não costumava caracterizar a propaganda do PSOL baiano, muito em razão dos recursos limitados. O programa foi gravado em São Paulo, pela Molotov Filmes e dirigido por Pedro Ekman, militante psolista e um dos sócios da empresa. Ekman é ex-produtor do programa de televisão A Liga, exibido pela TV Bandeirantes.

"Nós estamos cobrando praticamente o custo e pegando a estrutura para gravar os programas do candidato ao governo, Gilberto Maringoni, em São Paulo. Como o partido não aceita financiamento de empresas, buscamos atender o partido nesse estados", diz Ekman entrevistado com exclusividade por A TARDE.

O dinheiro para a produção é do fundo partidário e o pagamento foi parcelado em "muitas vezes", conta a assessoria de imprensa da campanha de Mendes, sem especificar valores.

Amigos de Campos

Pela ordem de aparecimento no horário eleitoral da TV, o candidato petista, Rui Costa, começou com uma homenagem à Eduardo Campos, presidenciável falecido na quarta-feira passada. E o próprio ex-presidente Lula chega a dizer que nutria afeto de "pai e filho" com Campos.

O PT preferiu não atacar seus adversários neste primeiro programa e foi mais propositivo. A tônica do programa foi a apresentação do candidato como uma pessoas que nasceu em bairro popular, enfrentou dificuldades, estudou, venceu na vida e tornou-se um grande executor de projetos e obras. Em sua defesa advogaram o governador Jaques Wagner, Lula e a presidente Dilma Rousseff, que o tratou de parceiro.

As obras resultantes dewsta parceria seriam, entre outras, a Via expressa e o metrô de Salvador. Além disso, o programa exaltou os feitos do governo da parceria Wagner-Dilma ao citar o acesso á água, casas (Minha Casa, Minha Vida), construção de cinco hospitais.

Já o programa do PSB preferiu manter parte do programa gravado com Eduardo Campos pedindo voto para Lídice. Ele aparece abrindo um presente que teria recebido da candidata baiana, a camisa do clube Bahia.

Lídice

A candidata Lídice da Mata (PSB) não só prestou homenagens à Eduardo Campos - que era, de fato, seu amigo - como enalteceu seu governo em Pernambuco, onde teria melhorado consideravelmente a vida da população, de acordo com as informações veiculadas no programa.

Souto

O programa do DEM foi propositivo mas também atacou a gestão do PT no estado. O candidato democrata Paulo Souto começa o programa dizendo para o eleitor porque decidiu disputar as eleições deste ano: "percebi que a população da Bahia precisava", disse, completando que quer prestar nova colaboração.

Como era de se esperar, seu principal cabo eleitoral, ACM Neto (DEM) aparece para pedir votos. Souto seria, nas palavras de Neto, o maior exemplo da escola de homens públicos que já foi construído na Bahia. O candidato já apresentou propostas como a criação do "SAC Segurança", local onde se poderá prestar queixa sobre furtos e roubos. Anunciou a "Poupança Jovem", um programa para reduzir evasão escolar e o Clique Saúde, para marcação de consultas e exames on line. Também aproveitou para criticar a Segurança e a Saúde do atual governo.

A peça publicitária também lembrou dos projetos que marcaram os governos antes da gestão do PT no estado, como foi o caso do Bahia Azul, Universidade para Todos, Viver Melhor (que revitalizou os Alagados) e a criação do SAC. O DEM também utilizou de forma repetida a frase "Um bom governador pode ser reconhecido por..." e completava com informações como "cuidado com as pessoas" ou "segurança".

