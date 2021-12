Marcos Mendes questiona validade de pesquisas eleitorais em entrevista na TV

Com apenas 1% das intenções de voto segundo os últimos resultados Ibope e Datafolha, o candidato do Psol ao Governo da Bahia, Marcos Mendes, questionou a validade das pesquisas eleitorais nesta quinta-feira, 16, em entrevista ao jornal Bahia Meio Dia. “Quero perguntar a cada um que está assistindo aí se já foi alguma vez entrevistado por uma pesquisa”, provocou. “A gente não acredita nessas pesquisas e as pessoas vão dar a resposta no dia 3 de outubro”, emendou.



Os âncoras Patrícia Nobre e Fernando Sodake concentraram suas perguntas em torno do tamanho do Psol, na ausência de alianças com outras legendas e na “falta de reconhecimento” do candidato perante a população. “A gente não quer voto a qualquer custo, a gente quer ganhar a consciência das pessoas”, revidou Mendes, destacando que tem recebido apoio e carinho dos eleitores nas ruas. O candidato, no entanto, admitiu que a campanha enfrenta dificuldades financeiras e pediu a contribuição dos eleitores através da internet.



Em um eventual segundo turno, Marcão afirmou que só apoiaria o PSTU ou PCB, se mantendo neutro caso nenhuma das legendas esteja na disputa. “Com certeza, a gente não vai se misturar [com os outros partidos]. Não tem cabimento”, destacou. O candidato também condenou as “alianças com empresários”, defendendo o financiamento público das campanhas eleitorais.



Fonte Nova - Marcão criticou o projeto de reconstrução da Fonte Nova, que só beneficiaria “cartolas e grandes empresas”. “Vai ser uma única arena de futebol, para valorizar apenas os cartolas, vai deixar de ter piscina olímpica, pista olímpica, ginásio esportivo”, enumerou. Ao ser questionado sobre os benefícios das obras de infra-estrutura que serão realizadas para a Copa do Mundo, o candidato voltou a censurar. “As obras são necessárias, mas tem que ter planejamento, não essa promiscuidade”, avaliou.



Além da Fonte Nova, o candidato distribuiu críticas à demolição das barracas da orla de Salvador, às obras no Rio São Francisco e à atual gestão estadual. “O governo investiu mais em propaganda do que em educação, saúde e segurança juntos”, disparou. Marcão, no entanto, não apresentou propostas concretas, defendendo apenas a valorização dos servidores públicos nas áreas de educação e saúde pública.



O candidato propôs ainda a realização de plebiscitos populares nos 26 territórios de identidade da Bahia, como forma de identificar as demandas do interior do estado. “A gente quer descentralizar o governo. A gente quer ir nesses territórios para saber quais são os problemas e buscar soluções”, argumentou.



O último convidado da série de entrevistas do Bahia Meio Dia nesta sexta-feira, 17, será o atual governador e candidato à reeleição, Jaques Wagner (PT).

