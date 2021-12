Marcos Mendes exclui alianças e conta com participação popular

Danielle Villela, do A TARDE Online



Candidato do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) ao Palácio de Ondina, Marcos Mendes excluiu a necessidade de alianças com outras legendas e destacou a importância da participação popular em um possível governo, durante sabatina realizada nesta quinta-feira, 26, na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA). “Quero governar com autonomia e não ficar submetido a essa governabilidade, que para mim é promíscua”, atacou. O candidato afirmou que considera apenas alianças com o PSTU e o PCB em um eventual segundo turno.

Com ênfase nas áreas de segurança, educação e desenvolvimento sustentável, Marcão defendeu que terá recursos suficientes para realizar suas propostas e atribuiu a falta de recursos ao “processo de articulação de alianças espúrias” e ao “inchaço da máquina pública”. “Orçamento já tem, somos o sexto estado mais rico desse país. Nós somos um estado que tem dinheiro, mas nosso povo continua pobre ( ) A gente quer relação com a população e não com a cúpula”, afirmou. Assim como o adversário Luiz Bassuma (PV), o candidato do Psol acredita que poderá mobilizar a sociedade para driblar a falta de apoio político dos demais partidos.

Marcão apresentou suas propostas de investimento em políticas públicas para bairros periféricos, sobretudo nas áreas de educação e segurança. “Temos que pegar o dinheiro público e investir no que é público”, ressaltou. Implantação do ensino em tempo integral, valorização dos professores com plano de cargos e salários e maior participação da comunidade nas atividades escolares foram alguns pontos defendidos.

“Se tem escola, saneamento básico, infraestrutura, cultura, esporte e lazer, não vai ter espaço para o narcotráfico”, argumenta. Para o candidato, as ações na área de educação fazem parte do trabalho preventivo da área de segurança. “A repressão é importante, mas não é o essencial. Temos que investir nas políticas sociais e de distribuição de renda”, propõe.

A necessidade de investimentos na inteligência e no processo de qualificação dos policiais no combate ao crime organizado também foram propostas. “Vamos investir pesado para pegar o narcotráfico por cima”, disse. Além de treinamentos, o candidato sugere equipamento individual, programa de habitação e plano de cargos e salários para os policiais.

Polêmica – O polêmico debate da legalização do aborto surgiu durante a sabatina. “É uma questão de saúde pública”, defendeu. Para Marcão, o Estado também deve atuar no planejamento familiar com educação sexual nas escolas e distribuição de contraceptivos. Na área de saúde, o candidato propôs ainda o fortalecimento do Programa Saúde na Família, a construção de hospitais regionais de média complexidade e a fiscalização contra o desvio de verbas. “A corrupção é muito grande, o dinheiro vai e não é investido”, pontuou.

Marcão também se posicionou sobre outros temas espinhosos, prometendo contratar os policiais civis concursados, efetuar o pagamento da Unidade Real de Valor (URV) e acabar com as contratações por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), além de ter criticado o projeto de reconstrução da Fonte Nova, sustentando que existem projetos alternativos com menor custo. “Existe um esquema grande com a Fifa para construção de uma arena exclusiva de futebol”, acusou.

Socialismo – A bandeira da reforma agrária, destaque nas propostas do candidato do Psol à Presidência, Plínio de Arruda Sampaio, foi abordada por Marcão com um foco regional. “Precisamos dividir as terras com essa população carente, principalmente do semi-árido”, propôs. Para o candidato, não existem políticas públicas para o interior da Bahia, o que proporciona êxodo rural. “A gente precisa fazer políticas veementes para o campo. Investindo nisso, diminuímos o êxodo rural e contribuímos para diminuir a criminalidade na capital”, sustentou.

Marcão também apresentou propostas de desenvolvimento sustentável para o estado, como investimentos em pesquisa e extensão nas universidades estaduais e em turismo através de pousadas familiares. O candidato descartou a manutenção da “guerra fiscal” para atrair investimentos para a região. “Não vamos manter esses incentivos fiscais. Se a gente tivesse investimentos na agricultura familiar, em sistemas de cooperativas, geraríamos muito mais lucro para a sociedade. A visão principal não é o lucro, é a geração de emprego e renda para a população”, argumentou.

