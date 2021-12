Marcos Mendes, do PSOL, abre as Sabatinas A TARDE 2010

Da Redação

O candidato do Partido do Socialismo e Liberdade (Psol), Marcos Mendes, será sabatinado por jornalistas e leitores do Grupo A TARDE nesta quarta-feira (11/8), a partir das 10 horas da manhã, no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb),no Stiep. Nas próximas semanas, sempre nos mesmos dia, horário e local, serão sabatinados Luiz Bassuma (PV), Jaques Wagner (PT), Paulo Souto (DEM) e Geddel Vieira Lima (PMDB). A ordem de apresentação foi definida por sorteio realizado na presença de assessores e representantes de todos os candidatos.



Esta é a segunda eleição em que o Grupo A TARDE realiza série de sabatinas individuais com candidatos a cargos majoritários.



Em 2008, a série contou com a participação de todos os candidatos a prefeito de Salvador, incluindo João Henrique, então candidato à reeleição, que teve oportunidade para defender sua administração e se confrontar com eleitores, como mãe Rosa, que dias antes do evento teve seu terreiro demolido pela Sucom.



A proximidade entre candidatos e eleitores é um dos maiores diferenciais das Sabatinas A TARDE, cujo formato permite o questionamento feito por integrantes da plateia e por internautas. Outra vantagem é a de permitir mais tempo para que cada candidato se apresente e exponha suas ideias e propostas aos eleitores.



Os leitores/eleitores interessados em participar das sabatinas têm de se inscrever pelo e-mail sabatinasinscricao@grupoatarde.com.br ou pelo telefone (71) 3340-8694. Todo o segundo bloco de cada sabatina é dedicado a perguntas feitas pela plateia presente ao auditório. As vagas são limitadas à disponibilidade de cadeiras do auditório.



Internet - As perguntas enviadas por internautas pelo e-mail sabatinas@grupoatarde.com.br são respondidas no terceiro bloco de cada evento. Os questionamentos podem ser enviados pelos internautas aos sabatinados inclusive durante a realização da sabatina, transmitida ao vivo pela WebTVATARDE, acessada pelo portal A TARDE ON LINE e também pelo twitter @atardeonline. Para enviar perguntas via twitter, o internauta deve usar a hastag #ELEIÇÕES2010ATARDE.

As sabatinas são abertas com cinco perguntas feitas presencialmente por jornalistas dos diversos canais do Grupo A TARDE. Como nas eleições de 2008, as sabatinas deste ano serão conduzidas pelo jornalista Paixão Barbosa, coordenador da Agência A TARDE e autor do blog Política & Cidadania.



“O mais interessante das sabatinas é a abertura que dá para a participação direta do eleitor. Em 2008, fiquei surpreso com o número de perguntas enviadas pelos internautas, levantando muitas questões interessantes para os candidatos à Prefeitura de Salvador”, comenta Barbosa. “Creio que esta segunda edição, com os candidatos ao governo, o interesse deverá ser ainda maior”, completa.

