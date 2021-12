Marcos Mendes diz haver 'fortes indícios' de caixa-dois

O candidato do PSOL ao governo do estado, Marcos Mendes, disse haver indícios "muito fortes" de compra de votos e "caixa-dois" na campanha no estado, conforme denunciou Rui Costa (PT). "No interior a gente chega para conversar com uma pessoa e ela diz: 'Meu irmão, você vai pagar o que o pessoal de Paulo Souto (candidato do DEM) está me pagando ou o que o pessoal de Rui Costa está me pagando? Esse negócio de ideológico na política não existe, não'. Eu digo que a prática prejudica não só ele como uma coletividade. Ou seja, isso é admitido (no interior)".

Mendes deu essas declarações após ser entrevistado pelo apresentador Mário Kertész, da Rádio Metrópole, dentro do projeto Vota Bahia (parceria dos grupos A TARDE, Metrópole e TV Aratu).

Em relação à questão do financiamento de campanha, lembrou o caso do jatinho que matou o candidato do PSB à presidência da república Eduardo Campos. "Ele (o avião) não estava declarado no TSE. Indício de caixa-dois. Então não é só o PT e o DEM, o PSB também. Eu estava conversando com um candidato a deputado do PT, cujo nome prefiro não revelar, que se queixou: 'Marcos, tá muito brabo. O valor desses caras para arrumar voto pra gente tá muito caro'.

Ele admitiu que existe a compra de votos e que existe caixa-dois. Temos visitado todo o interior e isso acontece. Só quem não faz isso é o PSOL e nos chamam de 'utópicos' por não querer entrar nesse jogo", disse.

Ele cobrou providências do Ministério Público Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral para apurar as supostas irregularidades. "É preciso investigar isso. É uma coisa muito clara dentro da sociedade. Não sei por que não tomam uma atitude", reclamou, indicando como os fraudadores poderiam ser flagrados. "A Polícia Federal pode gravar conversas dessas pessoas. Isso é muito fácil".

Outra tolerância que autoridades têm em relação aos candidatos, na visão de Mendes, refere-se às placas de propaganda. "O TRE decidiu que a área da Paralela não era jardim, pode colocar placas. E agora aquele absurdo da poluição visual continua lá", disse. Segundo o candidato, toda essa suposta tolerância das autoridades decorre "das relações espúrias entre os poderes e fazem com que a política fique suja cada vez mais, então o PSOL vem justamente para limpar esse processo político".

URV

Marcos Mendes afirma que, se for eleito governador, vai pagar a gratificação conhecida como URV para os 267 mil servidores do estado que ganharam o direito ao benefício na Justiça. Detalhou que fará isso, parceladamente, num prazo de quatro anos. Conforme o candidato, os servidores tomaram um "calote histórico" do governo estadual, "enquanto desviam dinheiro para as grandes campanhas".

Embora a questão da URV seja uma espécie de "caixa fechada", nas palavras do candidato, a Associação dos Servidores Públicos do Estado informou que o governo calcula esse passivo em R$ 3,5 bilhões. "Hoje representa 10% do nosso orçamento anual. Mas esse orçamento do estado representa entre 17% e 18 do PIB da Bahia. Temos um PIB de

R$ 200 bilhões e R$ 35 bilhões de orçamento. É uma relação muito baixa, deveria ser em torno de 30% a 40%".

Mendes disse que isso ocorre devido ao grande número de empresas "que sonegam impostos". Elas não seriam fiscalizadas por "financiar as campanhas". Para Mendes, o governo não tem independência para fazer essa fiscalização. Ele calcula que, com o aumento da arrecadação obtida num processo de combate às fraudes, haverá dinheiro para pagar a URV em quatro anos.

