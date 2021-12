Marcos Mendes defende governo com participação popular

Sem projeto fechado, o candidato à sucessão do governo estadual Marcos Mendes (PSOL) defendeu uma administração participativa nesta sexta-feira, 1º, durante entrevista às rádios Cruzeiros AM, Cultura AM e Romântica FM. "Um dos principais projetos do PSOL é um governo com a participação popular e com transparência. A ideia é fazer tudo dinâmico, um programa rico, que não foi feito dentro de gabinete", disse.

O candidato afirmou que o partido, caso ele seja eleito, tem o objetivo de ouvir a população e suas necessidades e construir as políticas públicas no decorrer do governo. Apesar de depender a participação popular, Marcos Mendes afirmou que tem algumas diretrizes para resolver problemas sociais.

Para ele, a segurança pública passa por políticas públicas em outras áreas, como saúde e educação, além de melhorar as condições de vida no interior baiano.

"(A população) vem para cá porque não tem perspectiva no interior, mas Salvador é pequena, não tem trabalho e moradia para todo mundo. Então, essa pessoa vai acabar entrando na criminalidade. Uma política para o interior promove esse êxodo urbano, eles voltam para suas cidades", contou.

Além das políticas sociais, o psolista também falou que é a favor do estabelecimento de um piso nacional para os policiais, além da desmilitarização da Polícia Militar (PM).

Na área de saúde, o candidato defendeu o fim das parcerias públicos privadas para construção e administração das unidades, como aconteceu com o Hospital do Subúrbio. Ele condenou esse tipo de gestão, alegando que a estrutura física pode ser apropriada, mas o atendimento é precário.

Já para educação, Marcos Mendes disse que pretende dar mais autonomia aos diretores de escolas e melhorar as condições de trabalho dos professores. Ele afirmou que a contratação pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e Prestação de Serviço Temporária (PST) tem que acabar e ser substituída por concurso público.

adblock ativo