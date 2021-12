Marcos Mendes critica Souto e diz que PSOL é opção ao PT

Criticando a gestão do ex-governador Paulo Souto (DEM), o psolista Marcos Mendes disse, nesta segunda-feira, 18, que seu partido é a melhor opção para mudar o modelo de governar atual. "O que Paulo Souto representa na área de educação e saúde? Ficamos tristes que a alternativa seja essa. Todos nós queremos uma alternativa ao PT. Mas não o retrocesso, o retorno ao passado. O PSOL é essa alternativa, a gente quer mostrar isso", falou em entrevista à rádio Metrópole, durante programação do Vota Bahia, uma parceria com os grupos A TARDE e Aratu.

O candidato lembra que o PSOL propõe uma campanha sem financiamento privado porque acredita que essa modalidade favorece os acordos políticos. Marcos Mendes diz que os partidos se comprometem a beneficiar as empresas doadoras caso seus candidatos sejam eleitos.

Ele explica que uma pesquisa constatou que as principais doadoras de verba para campanha política lucraram, após a eleição de 2010, 20 vezes mais do que investiram. Marcos Mendes ressalta que o dinheiro que deveria ser investido em saúde e educação, acaba sendo desviado para obras que favorecem essas empresas.

Vota Bahia

Marcos Mendes abriu a série de entrevistas de Mário Kertész com os candidatos ao governo da Bahia. Nesta terça, 19, ele conversa com Paulo Souto (DEM), na quarta, 20, com Rui Costa (PT) e na quinta, 21, com Lídice da Mata (PSB).

Os postulantes ao Estado voltam a ser entrevistados entre os dias 25 e 28 de agosto na TV Aratu. O grupo A TARDE promove sabatinas com eles nos dias 1ª, 8, 15 e 22 de setembro. Os candidatos também voltam a conversar com Mário Kertész entre 9 e 12 de setembro.

Para fechar a programação do Vota Bahia, a TV Aratu realiza debates com os candidatos ao Senado e governo estadual.

adblock ativo