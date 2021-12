Manifestantes fazem ato em apoio a Bolsonaro no Farol da Barra

Vestidos com camisa verde e amarela, milhares de pessoas foram ao Farol da Barra, em Salvador, em apoio ao candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro. O presidenciável do PSL está internado no Hospital Israelita Albert Einstein após ser esfaqueado durante um comício em Minas Gerais.

Neste domingo, 16, quando ocorria o ato em Salvador, ele deixava a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Agora, Bolsonaro é tratado na unidade de cuidados semi-intensivos.

Na capital baiana, os manifestantes, que estavam concentrados no Farol, partiram em caminhada para o Cristo da Barra. Durante o percurso, eles pediram pela plena recuperação do candidato. Um trio elétrico foi usado no ato.

Capitão Cláudio Silva, que é coordenador do Movimento Seu Voto Muda o Brasil e organizador do evento, afirmou em nota que há um movimento que tenta "denegrir a imagem do futuro presidente do Brasil".

Ele disse que "querem dividir o país com ódio. Querem que brancos não gostem de negros. Querem que ricos não gostem de pobres. E vice-versa. Tentaram até mudar a cor da nossa bandeira. Mas Bolsonaro veio para varrer do mapa a política tradicional. Nós vamos unir o país em um projeto novo, com desenvolvimento econômico e social. E nesta nação bandido não terá vez”.

Capitão Cláudio Silva é o coordenador do evento deste domingo em Salvador

