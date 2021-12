Mande sua pergunta para a sabatina com o candidato Rui Costa

O Grupo A TARDE encerra na próxima segunda-feira, 22, as sabatinas com os candidatos ao governo estadual. No último programa Rui Costa será questionado sobre seu programa de governo. As sabatinas são promovidas pelo projeto Vota Bahia, uma parceria dos grupos A TARDE, Aratu e Metrópole.

Além das perguntas dos jornalista Levi Vasconcelos, que apresenta o programa, Patrícia França, Jeane Borges e Biaggio Talento, os candidatos vão responder perguntas enviadas por leitores. Por causa do tempo, duas perguntas serão selecionadas pela equipe de Eleições do Vota Bahia para o candidato.

Os questionamentos podem ser enviados para o e-mail eleicoes2014@grupoatarde.com.br, sendo que o prazo para encaminhar ponderações para Rui Costa é até essa segunda, 22, às 10 horas.

As sabatinas vão ao ar às segundas-feiras, às 18h, na TV Aratu. O evento também será retransmitido no Portal A TARDE e nos sites da Metrópole e Aratu.

