Major Denice promete VLT de Paripe a Águas Claras

A candidata Major Denice (PT), postulante à prefeitura de Salvador, disse hoje, 11, que quer que o VLT ligue Paripe à região de Águas Claras. A declaração foi feita quando a candidata realizava uma carreata na região de Cajazeiras.

De acordo com a petista, o objetivo é usar a estrada do Derba como caminho. “Isso integrado com transporte público de qualidade, com ônibus com ar condicionado, limpos e na fluidez que as pessoas precisam”, complementou.

“Cajazeiras é cidade grandiosa em Salvador e precisa ser cuidada e tratada com dignidade. Para além do transporte, pensar também em trazer melhorias no sistema de saúde de Cajazeiras, que é extremamente falho e não alcança as pessoas como deveria, e na educação, creches e escolas em tempo integral”, disse.

