Major Denice intensifica conversas com o PT e lideranças por candidatura

Além de circular em alguns dias no Carnaval sem as atribuições de comandante da Ronda Maria da Penha (veja aqui e aqui), a major Denice Santiago já iniciou as conversas com o PT e lideranças políticas, antes da provável confirmação de sua candidatura à prefeitura de Salvador.

A legenda anunciará oficialmente quem representará o partido na disputa pelo Palácio Thomé de Souza após um encontro de delegados da sigla, no próximo dia 14 de março.

Indicada pelo governador Rui Costa (PT) para disputar a prefeitura, a major não pode se filiar enquanto estiver em atividade na Polícia Militar.

