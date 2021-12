Mais de 25 mil policiais vão atuar durante as eleições na Bahia

As eleições 2018, que acontecem neste domingo, 7, vão contar com a atuação de mais de 25 mil policiais em todo o estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o policiamento será montado a 100 metros do 9.576 locais de votação, além do patrulhamento no entorno das seções eleitorais. A ação começa às 7h e segue até as 22h, horário previsto para o encerramento da apuração .

Entre as atividades da Polícia Militar, está a escolta das urnas até os locais de votação e a guarda das seções eleitorais para impedir a violação dos equipamentos. Além disto, os agentes vão intensificar o trabalho de prevenção de crimes eleitorais – transporte clandestino de eleitores, compra de votos e possíveis tumultos. Os casos de flagrantes serão encaminhados para a Polícia Federal ou delegacias territoriais.

Já o material utilizado na votação será escoltado para os polos de informática ou cartórios eleitorais após o encerramento do pleito, às 17h, assim como a mídia de votação será levada para os locais de apuração e transmissão de voto.

A operação contará ainda com o reforço nos efetivos da Polícia Metropolitana e Polícia do Interior, que vão trabalhar em regime especial. Além destes, agentes da Coordenação de Operações Especiais vão ficar de prontidão.

A ação começou nesta segunda-feira, 1º, com as atividades de monitoramento no Centro Integrado de Comando e Controle, instalado no Centro de Operações e Inteligência.

