Maia se reúne com líderes partidários para tentar negociar votação de PEC

O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu neste fim de semana com líderes partidários para negociar consenso na Casa após o Centrão apresentar resistência para aprovar a Prosposta de Emenda à Constituição (PEC) que adia as eleições.

A PEC que já foi aprovada pelo Senado, adia o pleito de outubro para novembro (dias 15 e 29). A solução apontada pelo chefe do Legislativo foi enviar recursos da recomposição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e aprovar a inclusão de peças partidárias em rádio e TV.

De acordo com a Folha de S.Paulo, os partidos que integram o Centrão, pressionados por prefeitos, apresentaram resistência para aprovar a PEC. Após conversa com Maia, as lideranças teriam dito que a decisão de votar a PEC foi pacificada após votação no Congresso da medida provisória que transfere recursos da União para as prefeituras. Votação pode ocorrer ainda esta semana.

