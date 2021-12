Maduro parabeniza Dilma por vitória nas eleições

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, parabenizou Dilma Rousseff por sua reeleição como presidente do Brasil após vencer Aécio Neves no segundo turno realizado neste domingo.

"Parabéns, Dilma, por sua coragem frente a tanta maldade. O povo do Brasil não falhou com a história. Mil abraços de irmandade", escreveu Maduro no Twitter.

Dilma venceu, segundo ele, "a Guerra Suja e a Mentira. Valeu mais a Verdade de 12 anos de um povo que olha para o futuro com Esperança", acrescentou.

Com 99,17% das urnas apuradas, Dilma já tinha garantido a vitória, com 51,57% dos votos válidos, contra o 48,43% de Aécio.

"Vitória de Dilma no Brasil. Vitória do povo. Vitória de Lula e seu Legado. Vitória dos povos da América Latina e do Caribe", escreveu Maduro em uma terceira mensagem na mesma rede social.

