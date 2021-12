Má qualidade da educação é 'herança do DEM', diz Lídice

A candidata ao governo do estado pelo PSB, Lídice da Mata, afirmou que os problemas existentes na rede de ensino estadual são "uma herança maldita do DEM". A crítica recaiu sobre o partido do seu adversário Paulo Souto (DEM), que já esteve duas vezes à frente do Executivo estadual.

"É uma rede que enfrenta dificuldade há muitos anos. Aliás, essa é uma herança maldita que o DEM deu à Bahia. O DEM (antigo) PFL. Depois de tantos anos de governo ainda temos índices do Ideb tão baixos", destacou a candidata, referindo-se ao principal medidor de educação do país, divulgado recentemente. Nele, o ensino médio da rede estadual caiu da 19ª posição, em 2011, para a 21ª (com 2,8) e teve a nota abaixo da prevista pelo Inep (3,3).

No entanto, Lídice, que se encontrou ontem com estudantes da rede pública, foi menos incisiva ao falar da responsabilidade do governo atual do PT. "E o atual governo não conseguiu superar até porque não é uma coisa fácil de superar. O que não quer dizer que não haja responsabilidade alguma. O que eu quero dizer é que é uma conta que é maior".

adblock ativo